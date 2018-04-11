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Военные железнодорожники ЮВО на Кубани подняты по тревоге для восстановления разрушенного железнодорожного полотна авиацией условного противника
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Военные железнодорожники ЮВО на Кубани подняты по тревоге для восстановления разрушенного железнодорожного полотна авиацией условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По прибытии в район выполнения задачи военнослужащим предстоит восстановить около полутора километров поврежденного железнодорожного пути, выполнить поиск минных заграждений, провести радиационную, химическую и биологическую разведку на участке строительства.
В Краснодарском крае железнодорожное соединение Южного военного округа (ЮВО) поднято по тревоге в рамках проведения тактико-специального учения (ТСУ) на местности по восстановлению участка железной дороги, разрушенного после массированного авиационного удара условного противника.
Подразделения бригады совершили марш общей протяженностью около 100 км на штатной технике в район поврежденного условным противником участка железнодорожного полотна.
В ходе марша командиры подразделений отработали задачи противовоздушной обороны, преодоления зараженных участков местности, а также материально-технического обеспечения в полевых условиях.
По прибытии в район выполнения задачи военнослужащим предстоит, используя специальную гусеничную технику железнодорожных войск, менее чем за сутки восстановить около полутора километров поврежденного железнодорожного пути, выполнить поиск минных заграждений, провести радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку на участке строительства.
В целях создания условий, максимально приближенных к боевым, работу военным железнодорожникам осложняют активные действия диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе учения, роль которых исполняют военнослужащие спецназа ЮВО.
Плановое тактико-специальное учение с военнослужащими железнодорожного соединения ЮВО является одним из практических этапов сдачи итоговой проверки за зимний период обучения.
Всего в тактико-специальном учении задействовано около 400 военнослужащих и более 100 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе путейные машины ПРМ-РМ, ВПРМ-Г и железнодорожные краны КЖ-562.
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