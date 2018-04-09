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В ЮВО началась контрольная проверка за зимний период обучения
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В ЮВО началась контрольная проверка за зимний период обучения 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр — РИА Новости. Контрольная проверка за зимний период обучения началась в войсках Южного военного округа под руководством командующего войсками округа Александра Дворникова, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
Проверка проходит на более чем 20 полигонах и учебных центрах, дислоцированных, в том числе, в республиках Северного Кавказа, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье, в Крыму, а также на территории российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
Для оценки личного состава соединений и воинских частей в округе сформированы специальные комиссии из подготовленных офицеров. «При проведении контрольных занятий будет оцениваться уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, готовность вооружения и военной техники, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами», — сказал Астафьев.
В полевых условиях военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, сдадут нормативы по тактической, специальной и физической подготовке.
Проверка организована в два этапа и завершится в конце апреля текущего года. По ее результатам будут выставлены соответствующие оценки подразделениям, которые, в свою очередь, выявят новых претендентов на присвоение почетного наименования «Ударные», а также подтвердят звание действующим.
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