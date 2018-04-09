В ЮВО началась контрольная проверка за зимний период обучения

Армении и Южной Осетии. Проверка проходит на более чем 20 полигонах и учебных центрах, дислоцированных, в том числе, в республиках Северного Кавказа, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье , в Крыму , а также на территории российских военных баз в Абхазии

Для оценки личного состава соединений и воинских частей в округе сформированы специальные комиссии из подготовленных офицеров. «При проведении контрольных занятий будет оцениваться уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, готовность вооружения и военной техники, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами», — сказал Астафьев.

В полевых условиях военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, сдадут нормативы по тактической, специальной и физической подготовке.

Проверка организована в два этапа и завершится в конце апреля текущего года. По ее результатам будут выставлены соответствующие оценки подразделениям, которые, в свою очередь, выявят новых претендентов на присвоение почетного наименования «Ударные», а также подтвердят звание действующим.