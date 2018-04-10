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ПВО на юге России подняли по тревоге в рамках контрольной проверки
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ПВО на юге России подняли по тревоге в рамках контрольной проверки 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. ПВО на юге России подняли по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.
"Соединения противовоздушной обороны ЮВО, дислоцированные на Кавказском побережье Черного моря, подняты по тревоге в рамках планового тактического учения. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» совершили марш в позиционные районы, в которых выполнили мероприятия оборудования и маскировки, а также отработали действия по отражению нападения диверсионных групп условного противника", — сказал он.
Отмечается, что в дальнейшем С-400 выполнят задачи по прикрытию критически важных объектов от средств воздушного нападения и проведут электронные пуски для отражения одиночных, групповых и массированных атак.
Всего к учениям привлечено более 150 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.
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