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Подразделения соединения ЮВО в Южной Осетии приняли участие в тактическом учении на полигоне Дзарцеми
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Подразделения соединения ЮВО в Южной Осетии приняли участие в тактическом учении на полигоне Дзарцеми 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Отрабатывались планирование и практическая реализация тактических приемов ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах, включая сирийский опыт.
Соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Северной Осетии и Южной Осетии, провели активную фазу двухстороннего тактического учения.
На полигоне Дзарцеми в Южной Осетии мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитные ракетные и специальные подразделения мотострелкового соединения, дислоцированного во Владикавказе, провели встречные маневры с подразделениями российской военной базы в Южной Осетии.
В ходе двустороннего учения на местности отрабатывались планирование и практическая реализация тактических приемов ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах, включая сирийский опыт.
Участники маневров применили тактику огневого вала, методы борьбы с подземными коммуникациями — тоннелями, нестандартные способы маневрирования, а также отработали выявление и уничтожение целей противника в системе разведывательно-огневых контуров.
Особое внимание в ходе учения было уделено вопросам ведения тактических действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержания взаимодействия, управлению огнем штатных и приданных подразделений.
Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия во взаимодействии со средствами ПВО и беспилотными летательными аппаратами (БЛА).
На учение было привлечено более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.
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