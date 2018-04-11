Подразделения соединения ЮВО в Южной Осетии приняли участие в тактическом учении на полигоне Дзарцеми

Отрабатывались планирование и практическая реализация тактических приемов ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах, включая сирийский опыт.

На полигоне Дзарцеми в Южной Осетии мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитные ракетные и специальные подразделения мотострелкового соединения, дислоцированного во Владикавказе , провели встречные маневры с подразделениями российской военной базы в Южной Осетии.

В ходе двустороннего учения на местности отрабатывались планирование и практическая реализация тактических приемов ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах, включая сирийский опыт.

Участники маневров применили тактику огневого вала, методы борьбы с подземными коммуникациями — тоннелями, нестандартные способы маневрирования, а также отработали выявление и уничтожение целей противника в системе разведывательно-огневых контуров.

Особое внимание в ходе учения было уделено вопросам ведения тактических действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержания взаимодействия, управлению огнем штатных и приданных подразделений.

Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия во взаимодействии со средствами ПВО и беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

На учение было привлечено более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.