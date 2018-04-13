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Подразделения ПВО ЮВО подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения
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Подразделения ПВО ЮВО подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии принимают участие более 150 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.
Соединения противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированные на Кавказском побережье Черного моря, были подняты по тревоге в рамках планового тактического учения по противовоздушной обороне.
Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» совершили марш в позиционные районы, где отработали действия по отражению нападения диверсионных групп условного противника.
В ходе учебного боя «диверсанты» были обезврежены, колонна продолжила движение в позиционный район, где боевые расчёты С-400 комплексов выполнили мероприятия по оборудованию и маскировки позиций и продолжили совершенствование навыков по прикрытию критически важных объектов от средств воздушного нападения условного противника с проведением электронных пусков ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак.
В мероприятии принимают участие более 150 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.
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