Подразделения общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе готовятся к военному параду

В частности, более 1000 военнослужащих и около 30 единиц боевой техники объединения будут задействованы в военном параде в городе воинской славы Владикавказе Республика Северная Осетия ).

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке парадных расчетов для участия в военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.

В частности, более 1000 военнослужащих и около 30 единиц боевой техники объединения будут задействованы в военном параде в городе воинской славы Владикавказе (Республика Северная Осетия).

Кроме того, личный состав армии примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, которые пройдут в городе Цхинвал ( Республика Южная Осетия ).