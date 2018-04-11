Подразделения общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе готовятся к военному параду 

В частности, более 1000 военнослужащих и около 30 единиц боевой техники объединения будут задействованы в военном параде в городе воинской славы Владикавказе (Республика Северная Осетия).
В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке парадных расчетов для участия в военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.
В частности, более 1000 военнослужащих и около 30 единиц боевой техники объединения будут задействованы в военном параде в городе воинской славы Владикавказе (Республика Северная Осетия).
Кроме того, личный состав армии примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, которые пройдут в городе Цхинвал (Республика Южная Осетия).
В парадном строю будут представлены современные образцы вооружения, такие как бронетранспортеры БТР-80, гаубицы «Мста-Б», системы залпового огня «Торнадо-Г» и машины технической помощи МТП на базе «КамАЗ».