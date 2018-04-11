Командующий войсками ЮВО прибыл с проверкой в 58-ю общевойсковую армию

В ходе рабочей поездки командующий войсками ЮВО даст оценку офицерам управления объединения, а также подчиненных соединений и воинских частей, задействованным в двустороннем командно-штабном учение (КШУ) на местности.

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников прибыл с рабочей поездкой в соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии, дислоцированные в Северной Осетии

В ходе рабочей поездки командующий войсками ЮВО даст оценку офицерам управления объединения, а также подчиненных соединений и воинских частей, задействованным в двустороннем командно-штабном учение (КШУ) на местности.

«Непременным условием проведения КШУ должно стать практическое применение всеми его участниками опыта боевого планирования и управления войсками, полученного в Сирии », — сообщил генерал-полковник А. Дворников.

Командующий войсками округа проверит систему работы участников КШУ на повседневном и полевых командных пунктах в пункте постоянной дислокации штаба 58-й армии и на общевойсковом полигоне Тарское.

Кроме того, генерал-полковник А. Дворников оценит подготовку артиллеристов воинских частей объединения по результатам масштабного полевого выхода.

"Умение оперативно принимать грамотные решения в системе разведывательно-огневых контуров, использовать различные способы разведки целей, в том числе с применением беспилотной авиации и поражение целей с первого выстрела — вот главные задачи подготовки артиллерийских подразделений в полевых условиях", — отметил командующий.

Оценка уровня боевой подготовки личного состава соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии будет дана в рамках мероприятий контрольной проверки за зимний период обучения.