Ещё
Командующий войсками ЮВО прибыл с проверкой в 58-ю общевойсковую армию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Командующий войсками ЮВО прибыл с проверкой в 58-ю общевойсковую армию 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе рабочей поездки командующий войсками ЮВО даст оценку офицерам управления объединения, а также подчиненных соединений и воинских частей, задействованным в двустороннем командно-штабном учение (КШУ) на местности.
Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников прибыл с рабочей поездкой в соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии, дислоцированные в Северной Осетии.
В ходе рабочей поездки командующий войсками ЮВО даст оценку офицерам управления объединения, а также подчиненных соединений и воинских частей, задействованным в двустороннем командно-штабном учение (КШУ) на местности.
«Непременным условием проведения КШУ должно стать практическое применение всеми его участниками опыта боевого планирования и управления войсками, полученного в Сирии», — сообщил генерал-полковник А. Дворников.
Командующий войсками округа проверит систему работы участников КШУ на повседневном и полевых командных пунктах в пункте постоянной дислокации штаба 58-й армии и на общевойсковом полигоне Тарское.
Кроме того, генерал-полковник А. Дворников оценит подготовку артиллеристов воинских частей объединения по результатам масштабного полевого выхода.
"Умение оперативно принимать грамотные решения в системе разведывательно-огневых контуров, использовать различные способы разведки целей, в том числе с применением беспилотной авиации и поражение целей с первого выстрела — вот главные задачи подготовки артиллерийских подразделений в полевых условиях", — отметил командующий.
Оценка уровня боевой подготовки личного состава соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии будет дана в рамках мероприятий контрольной проверки за зимний период обучения.
ТК «Звезда»: последние новости
С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностью Зенитчики ЮВО на полигоне Капустин Яр в Астраханской области уничтожили БЛА условного противника Тереза Мэй приказала направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии — СМИ
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев потребовал от Москвы уступок по газу105
Взлетевшая нефть воскресила рубль31
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»47
Мэй готова ударить по Сирии150
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ303
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение