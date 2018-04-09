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Китайский пассажирский самолет ARJ21-700 завершил испытательные полеты при сильном боковом ветре
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Китайский пассажирский самолет ARJ21-700 завершил испытательные полеты при сильном боковом ветре 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Сиань, 8 апреля /Синьхуа/ — Разработанный и произведенный в Китае реактивный пассажирский самолет ARJ21-700 с серийным номером 104 сегодня благополучно приземлился в аэропорту «Яньлян» Сианя /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/, полностью завершив проводимую Исландией программу испытательных полетов при сильном боковом ветре скоростью более 30 узлов. Китайский транспортный самолет впервые тестировался при таком ветре, что важно для дальнейшего повышения тестовых возможностей производимых Китаем гражданских самолетов. Успешное завершение испытательных полетов при сильном боковом ветре с расширением полетной области означает, что ARJ21-700 полностью соответствует нормам летной годности и может безопасно эксплуатироваться при любых погодных условиях. Фотографии Синьхуа
Сиань, 8 апреля /Синьхуа/ — Разработанный и произведенный в Китае реактивный пассажирский самолет ARJ21-700 с серийным номером 104 сегодня благополучно приземлился в аэропорту «Яньлян» Сианя /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/, полностью завершив проводимую Исландией программу испытательных полетов при сильном боковом ветре скоростью более 30 узлов. Китайский транспортный самолет впервые тестировался при таком ветре, что важно для дальнейшего повышения тестовых возможностей производимых Китаем гражданских самолетов. Успешное завершение испытательных полетов при сильном боковом ветре с расширением полетной области означает, что ARJ21-700 полностью соответствует нормам летной годности и может безопасно эксплуатироваться при любых погодных условиях. Фотографии Синьхуа
Сиань, 8 апреля /Синьхуа/ — Разработанный и произведенный в Китае реактивный пассажирский самолет ARJ21-700 с серийным номером 104 сегодня благополучно приземлился в аэропорту «Яньлян» Сианя /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/, полностью завершив проводимую Исландией программу испытательных полетов при сильном боковом ветре скоростью более 30 узлов. Китайский транспортный самолет впервые тестировался при таком ветре, что важно для дальнейшего повышения тестовых возможностей производимых Китаем гражданских самолетов. Успешное завершение испытательных полетов при сильном боковом ветре с расширением полетной области означает, что ARJ21-700 полностью соответствует нормам летной годности и может безопасно эксплуатироваться при любых погодных условиях. Фотографии Синьхуа
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