Ещё
На страже неба: С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С» успешно отразили атаку условного «противника»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На страже неба: С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С» успешно отразили атаку условного «противника» 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В летнем периоде учений военнослужащих ожидает новая череда практических задач на полигонах.
Тактическое учение с боевой стрельбой зенитного ракетного полка, который оснащен новейшей ЗРК С-400 «Триумф» состоялось под руководством командира Новосибирского района ответственности за противовоздушную оборону полковника Сергей Каткова.
В ходе учений стражи неба успешно отразили две атаки условного «противника», сообщает «Красная Звезда».
Впервые в ходе учений командир зенитного ракетного полка в автоматизированном режиме одновременно управлял отражением удара «противника» не только дивизионами С-400, но и боевыми машинами 72В6 ЗРПК «Панцирь-С».
Все условные цели были успешно поражены.
Уточняется также, что в летнем периоде учений военнослужащих ожидает новая череда практических задач на полигонах.
ТК «Звезда»: последние новости
Подводники стратегического крейсера Северного флота отработали манёвры уклонения от многоцелевой подводной лодки в Баренцевом море В Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь Дня войск ПВО Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк «Шерман» ко Дню Победы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН844
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1472
Лавров дал прогноз по будущему ЕС115
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей7
На нарушающий законы физики двигатель дали денег9
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение