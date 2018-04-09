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Во Владивостоке ко Дню Победы восстановят затонувший в конце войны американский танк
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Во Владивостоке ко Дню Победы восстановят затонувший в конце войны американский танк 

ТАСС 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Корпус американского танка «Шерман» времен Второй мировой войны доставили во Владивосток для восстановления и последующего участия в мероприятиях по случаю Дня Победы, сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"8 апреля на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Кневичи (Владивосток) из Мурманской области бортом Ил-76 доставлен корпус американского танка «Шерман» времен Великой Отечественной войны", — отметил он.
Ранее сообщалось, что два американских танка «Шерман» поднял в июле 2017 года с затонувшего судна «Томас Дональдсон» аварийно-спасательный отряд Северного флота с глубины более 50 м в районе острова Кильдин в Баренцевом море. Одна из машин будет участвовать в праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге. Второй танк также восстановят и выставят во Владивостоке.
Судно «Томас Дональдсон» с «Шерманами» на борту направлялось в Мурманск в составе арктического конвоя, его потопила германская подлодка в марте 1945 года.
"Шерман" имел боевую массу более 30 тонн, пушки калибра от 75 до 105 мм (в разных модификациях). С февраля 1942 года по июль 1945 года выпустили почти 50 тыс. таких машин, что делает «Шерман» третьим по массовости в мировой истории и самой массовой боевой гусеничной машиной США. Около 4 тыс. таких танков поставили в СССР по программе ленд-лиза.
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