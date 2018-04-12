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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл стрельбы в Баренцевом море
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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл стрельбы в Баренцевом море 

RT на русском 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учений в Баренцевом море ракетный крейсер «Маршал Устинов» успешно выполнил упражнения по ведению боя с надводными кораблями и береговыми объектами. Экипаж судна также отработал действия по противодиверсионной и противовоздушной обороне.
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