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Подводники стратегического крейсера Северного флота отработали манёвры уклонения от многоцелевой подводной лодки в Баренцевом море
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Подводники стратегического крейсера Северного флота отработали манёвры уклонения от многоцелевой подводной лодки в Баренцевом море 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж крейсера во взаимодействии с многоцелевой атомной подводной лодкой отработал манёвры отрыва от преследования, уклонения от атаки условного противника с постановкой ложной цели, а также выполнил условную торпедную стрельбу для образования полыньи во льду.
Один из ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота успешно выполнил комплекс задач по противодействию подводному противнику в полигонах боевой подготовки СФ в Баренцевом море.
Экипаж крейсера во взаимодействии с многоцелевой атомной подводной лодкой отработал манёвры отрыва от преследования, уклонения от атаки условного противника с постановкой ложной цели, а также выполнил условную торпедную стрельбу для образования полыньи во льду.
Подводники различных соединений подводных сил СФ продолжают совершенствовать профессиональную выучку в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. В рамках плановых учений они отрабатывают взаимодействие, организацию связи, тактику применения оружия в различной обстановке, получают практику подлёдного плавания, поиска полыньи и всплытия во льдах, а также ряд других специальных задач.
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