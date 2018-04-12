Опубликованы кадры учебной атаки ракетного крейсера «Маршал Устинов» 

Экипаж корабля провел учения по противовоздушной обороне с выполнением зенитных, ракетных и артиллерийских стрельб.
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» успешно отразил авиационный удар условного противника в Баренцевом море.
Экипаж корабля провел учения по противовоздушной обороне с выполнением зенитных, ракетных и артиллерийских стрельб по имитированным воздушным целям.
Также корабль отработал целый комплекс учебно-боевых упражнений: ведение боя с надводными кораблями условного противника, поражение береговых объектов, уничтожение плавающих мин, противоподводно-диверсионную оборону на незащищенном рейде и проход протраленным фарватером.
После выполнения поставленных задач ракетный крейсер «Маршал Устинов» возвратился в пункт постоянного базирования — главную базу Северного флота — Североморск.