«Маршал Устинов» отразил авиаудар в ходе учений в Баренцевом море

В Баренцевом море состоялась «дуэль» между палубными истребителями МиГ-29К и Су-33 и ракетным крейсером «Маршал Устинов» в ходе учений по противовоздушной обороне. Летчики имитировали атаку крейсера с разных высот и направлений. Моряки отбивали налеты с помощью батареи АК-130 и зенитных ракетных комплексов «Форт» и «Оса». Затем крейсер отстрелялся по имитированной воздушной цели из ЗРК «Форт».

— Помимо учений по противовоздушной обороне, экипаж «Маршала Устинова» в Баренцевом море выполнил ряд противолодочных задач, отработав взаимодействие с атомными подводными лодками подводных сил Северного флота и противолодочной авиацией, — сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга