«Маршал Устинов» отразил авиаудар в ходе учений в Баренцевом море 

В Баренцевом море состоялась «дуэль» между палубными истребителями МиГ-29К и Су-33 и ракетным крейсером «Маршал Устинов» в ходе учений по противовоздушной обороне. Летчики имитировали атаку крейсера с разных высот и направлений. Моряки отбивали налеты с помощью батареи АК-130 и зенитных ракетных комплексов «Форт» и «Оса». Затем крейсер отстрелялся по имитированной воздушной цели из ЗРК «Форт».
— Помимо учений по противовоздушной обороне, экипаж «Маршала Устинова» в Баренцевом море выполнил ряд противолодочных задач, отработав взаимодействие с атомными подводными лодками подводных сил Северного флота и противолодочной авиацией, — сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
Кроме того, в ходе учений «Маршал Устинов» провел «бой» с надводными кораблями условного противника, поразил ряд береговых объектов и уничтожил плавающие мины, отработал задачи по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде и прошел по фарватеру, очищенному от мин с помощью траления. Сейчас крейсер вернулся на свою постоянную базу в Североморск.