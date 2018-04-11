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Корабли Северного флота на учениях в Баренцевом море отразили авиаудар условного врага
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Корабли Северного флота на учениях в Баренцевом море отразили авиаудар условного врага 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МУРМАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отразили атаку средств воздушного нападения условного противника в ходе учений в Баренцевом море, сообщили в среду в пресс-службе флота.
В ходе маневров корабли отражали налет авиации условного противника и уничтожали управляемую авиабомбу. Экипажи отработали стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами «Оса-МА», а также артиллерийскими установками АК-176.
Противодействие кораблям оказывали самолеты Ил-38 авиабазы армии ВВС и ПВО Северного флота. Летчики осуществили сброс учебной авиабомбы, которая была в итоге сбита. Экипажи также отработали тактику маневрирования при отражении атак с воздуха и координацию действий при сопровождении целей.
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