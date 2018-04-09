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Атомная подлодка разбила торпедой арктический лед для пуска ракет
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Атомная подлодка разбила торпедой арктический лед для пуска ракет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Северный флот провел в Баренцевом море невидимые учения: атомный подводный крейсер стратегического назначения отработал методы борьбы с вражеской подлодкой и подготовку к ракетной стрельбе из-подо льда, сообщили в пресс-службе СФ.
— Экипаж стратегического ракетоносца успешно выполнил комплекс задач по противодействию подводному противнику. Были отработаны маневры отрыва от преследования и уклонения от атаки вражеской подлодки с постановкой ложной цели, — пояснили в штабе флота.
Отделавшись от условного неприятеля, подводный крейсер выполнил условную торпедную стрельбу, чтобы проделать полынью во льду. Таким образом российские подлодки в Арктике готовят себе «амбразуры» для ракетной стрельбы.
— В рамках плановых учений подводники Северного флота отрабатывают взаимодействие, организацию связи, тактику применения оружия в различной обстановке, получают практику подледного плавания, поиска полыньи и всплытия во льдах, выполняют ряд других специальных задач, — рассказал руководитель пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
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