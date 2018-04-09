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Механики-водители пусковых установок ПГРК «Ярс», участвующие в военном параде, выполняют пятилетнюю норму вождения
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Механики-водители пусковых установок ПГРК «Ярс», участвующие в военном параде, выполняют пятилетнюю норму вождения 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Протяженность маршрута, совершаемого колонной парадного расчета на маршах из пункта постоянной дислокации г. Тейково Ивановской области в населенный пункт Алабино Московской области и обратно, превышает 800 км.
Механики-водители пусковых установок (ПУ) подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс», которые примут участие в военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в общей сложности проезжают более 1600 км, что сопоставимо с пятилетней нормой вождения. Для сохранения классной квалификации и получения допуска к управлению многоосными тягачами каждому механику-водителю ежегодно необходимо выполнять минимальную норму навода, которая составляет 360 км.
В январе-феврале, в рамках подготовки к военному параду, в Тейковском ракетном соединении были проведены контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В общей сложности в ходе тренировок по специальной подготовке, включая вождение в ночных условиях, механики-водители преодолели около 300 км.
Протяженность маршрута, совершаемого колонной парадного расчета на маршах из пункта постоянной дислокации г. Тейково Ивановской области в населенный пункт Алабино Московской области и обратно, превышает 800 км.
Таким образом, расстояние, которое участники военного парада проезжают в ходе репетиций в подмосковном Алабино и непосредственно на Красной площади, — лишь треть от общего расстояния, которое механики-водители пусковых установок преодолевают в связи с участием в параде.
В составе механизированной колонны парадного расчета по Красной площади, как и в прошлом году, пройдут 3 автономные пусковые установки ПГРК «Ярс».
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