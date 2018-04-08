«Красный полумесяц» не обнаружил следов отравляющих веществ в сирийском городе Дума

Специалисты арабского «Красного полумесяца» не нашли следов использования отравляющих веществ со стороны правительственных войск в городе Дума Сирии . Об этом сообщили журналистам представители этой международной организации, передает ТАСС.

«Я семь лет работал в центральной больнице Думы. Был такой случай в январе этого года, нам привезли шесть больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию и у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ», — заявил врач, представитель арабского «Красного полумесяца» Сейф Альдин Хобиа.

По словам врача организации Мохаммеда Аднан Тбанга, за время его работы, с 2012 по 2018 годы, никаких доказательств применения отравляющих веществ не было. Ранее, в некоторых западных СМИ появилась информация о якобы использовании сирийскими правительственными войсками химического оружия. МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке правительственных войск в городе Дума под Дамаском . В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ сирийскими правительственными войсками направлены на оправдание военных ударов извне.

Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко , о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил «ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями „Белые каски“.