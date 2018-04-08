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«Красный полумесяц» не обнаружил следов отравляющих веществ в сирийском городе Дума
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«Красный полумесяц» не обнаружил следов отравляющих веществ в сирийском городе Дума 

BFM.RU 56 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Специалисты арабского «Красного полумесяца» не нашли следов использования отравляющих веществ со стороны правительственных войск в городе Дума в Сирии. Об этом сообщили журналистам представители этой международной организации, передает ТАСС.
«Я семь лет работал в центральной больнице Думы. Был такой случай в январе этого года, нам привезли шесть больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию и у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ», — заявил врач, представитель арабского «Красного полумесяца» Сейф Альдин Хобиа.
По словам врача организации Мохаммеда Аднан Тбанга, за время его работы, с 2012 по 2018 годы, никаких доказательств применения отравляющих веществ не было. Ранее, в некоторых западных СМИ появилась информация о якобы использовании сирийскими правительственными войсками химического оружия. МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ сирийскими правительственными войсками направлены на оправдание военных ударов извне.
Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил «ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями „Белые каски“.
По данным Минобороны РФ, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки „Джейш аль-Ислам“ (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил), и заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.
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