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Стратегический подводный крейсер Северного флота на учениях в Арктике ушел от подлодки
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Стратегический подводный крейсер Северного флота на учениях в Арктике ушел от подлодки 

ТАСС 27 минут назад
МУРМАНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Один из ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота (СФ) успешно выполнил комплекс задач по противодействию подводной лодке противника в Баренцевом море. Об этом сообщает с воскресенье пресс-служба СФ.
"Экипаж крейсера во взаимодействии с многоцелевой атомной подводной лодкой отработал маневры отрыва от преследования, уклонения от атаки условного противника с постановкой ложной цели, а также выполнил условную торпедную стрельбу для образования полыньи во льду", — сообщили на флоте, не уточнив название участвовавшего в учениях крейсера.
В пресс-службе также сообщили, что в Баренцевом море продолжаются учения подводников различных соединений СФ. Они отрабатывают взаимодействие, организацию связи, тактику применения оружия в различной обстановке, получают практику подледного плавания, поиска полыньи и всплытия во льдах, а также ряд других специальных задач.
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