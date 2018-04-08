Стратегический подводный крейсер Северного флота на учениях в Арктике ушел от подлодки

МУРМАНСК , 8 апреля. / ТАСС /. Один из ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота ( СФ ) успешно выполнил комплекс задач по противодействию подводной лодке противника в Баренцевом море. Об этом сообщает с воскресенье пресс-служба СФ.

"Экипаж крейсера во взаимодействии с многоцелевой атомной подводной лодкой отработал маневры отрыва от преследования, уклонения от атаки условного противника с постановкой ложной цели, а также выполнил условную торпедную стрельбу для образования полыньи во льду", — сообщили на флоте, не уточнив название участвовавшего в учениях крейсера.

В пресс-службе также сообщили, что в Баренцевом море продолжаются учения подводников различных соединений СФ. Они отрабатывают взаимодействие, организацию связи, тактику применения оружия в различной обстановке, получают практику подледного плавания, поиска полыньи и всплытия во льдах, а также ряд других специальных задач.