Первое плавание: в Петербурге провели испытания макетов судов

Петербурге инженеры провели испытания сразу нескольких военных кораблей и подводных лодок. Правда, на воду спустили уменьшенные копии судов. Так еще на этапе проектирования исключают возможные ошибки. Модели проходят сильные штормы и арктические льды. Корреспондент «МИР 24» Анастасия Глебова наблюдала за проверкой.

На все будущие суда и корабли изготавливаются по четыре макета на каждый. На шпангоуты наносится специальная разметка. Именно по ней ориентируются эксперты во время испытаний. Конструкторы собирают сразу несколько копий разных габаритов индивидуально для каждого теста. Например, уменьшенная в 50 раз модель атомной подводной лодки сделана из пенопласта. Масштаб соблюден с точностью до одной десятой миллиметра.

Макет дополняют грузом, крепят к буксировочной тележке и отправляют в первое плавание. А чтобы оно не было легким, в мелководном мореходном бассейне создается буря — шторм в шесть баллов. Лодка не должна ни перевернуться, ни затонуть.

«С помощью волнопродуктора мы можем создавать волнение, возможное в любой точке мирового океана. Точность подбора волнения превосходит даже иностранные аналоги, и дальше проводятся испытания, где смотрится поведение объекта во время волнения», — пояснил начальник отделения гидроаэродинамики « Крыловского государственного научного центра » Вячеслав Магаровский.

В глубоководный бассейн отправляют макет побольше, собранный из дерева. В Крыловском центре говорят, что это все равно, что побывать в открытом море. Под килем модели корабля почти бездна, а идти он может со скоростью до 30 узлов.

Этот тест не только проверяет ходовые качества будущего корабля или лодки. Специальные датчики позволяют определить, какими движителями и винтами нужно их оснастить.

«Проект гребного винта для каждого корабля уникален. И гребной винт может быть от двух до семи метров. И вес этих винтов может достигать 30 тонн. Поэтому правильность проектирования гребных винтов — это достаточно важная задача», — подчеркнул начальник лаборатории ходовых качеств надводных кораблей и судов «Крыловского государственного научного центра» Сергей Капранцев.

Еще один этап испытаний — в ландшафтной аэродинамической трубе. По сути, это большой бокс, в котором модель из пластика испытывает ураган. Скорость ветра здесь может достигать 75 метров в секунду.

За вековую историю в Крыловском научном центре протестировали почти 12 тысяч моделей кораблей и судов. Путевку в жизнь получили только лучшие образцы.

Специалисты Росатома приступили в разработке цифровой модели безэкипажных судов. Управлять такими будут дистанционно. Проект должен вобрать в себя самые лучшие наработки отечественных проектировщиков, в том числе инженеров Крыловского научного центра.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ