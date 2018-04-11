Трамп: Готовься, Россия, «Томагавки» уже летят! Долетят ли?

Мир, затаив дыхание, в тревоге замер над картами восточного Средиземноморья и остальной части Ближнего Востока. Случится ли в ближайшие дни или даже часы удар западных союзников по Сирии или не случится? Будет ли втянута российская группировка в этой стране в вооруженное противостояние с американцами и французами или не будет? И способна ли вообще намечающаяся очередная «Буря в пустыне» неконтролируемо перерасти в Третью мировую войну?

Увы, скорее всего ответов на эти вопросы нет даже и у слишком очевидно впавшего в милитаристское буйство президента США Дональда Трампа . 11 апреля в своем твиттере он собственноручно написал: « Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они летят, хорошие, новые и «умные». Не надо дружить с убивающими газом животным (так лидер США уже не в первый раз называет своего сирийского коллегу Башара Асада — «СП»), которое убивает людей и наслаждается этим!».

С огромной долей вероятности приказ о масштабном нападении на Сирию президент Соединенных Штатов теперь, после всего истерично наговоренного в последние дни им самим и его приближенными, просто вынужден будет отдать. Иначе Трамп, как трусливый и нерешительный слабак-руководитель, немедленно станет легкой жертвой своих многочисленных противников в самих Соединенных Штатах.

Полагаю, главным образом ради формирования внутри собственной страны Трампа вожделенного образа сильного «белого вождя» вот-вот неотвратимо погибнет множество людей на Ближнем Востоке. Но когда американцев останавливали такие «сентиментальные пустяки» где-то за океаном?

Однако окончательный приказ о ракетной атаке Вашингтон все же несколько затягивает. Настолько, что даже некоторые самые верные союзники (прежде всего — Великобритания ) пытаются потихоньку отползти от Белого дома и скрыться в кустах. В надежде, что пронесет. И авантюра американцев как-нибудь состоится без них.

Причина в том, что в стоящей перед Западом задаче слишком много неизвестных. И, прежде всего, неясно: блефовал или нет начальник Генерального штаба российских Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов , когда 13 марта публично предупредил всех: в случае, если по вине американцев под угрозой окажутся жизни наших многочисленных соотечественников в Сирии, Москва отдаст приказ уничтожать любые цели, от которых исходит опасность? В том числе — боевые корабли и самолеты США и их союзников. Таким образом, ставки в этой игре были подняты до потолка, за которым — пропасть невиданной глубины.

Россия и США могут, конечно, попытаться заранее сторговаться по закрытым каналам связи. Типа: Москва загодя укрывает своих людей где-нибудь на авиабазе Хмеймим или в порту Тартус. А западные союзники клятвенно обещают исключить эти пункты из полетных заданий своих крылатых ракет. Тогда пострадают только сирийские военные и отдельные места сосредоточения интересов Ирана в этих краях.

Более того. Появились признаки, что нечто такое, возможно, и уже происходит. Во всяком случае, в арабских СМИ запестрели сведения, что свою наиболее ценную боевую технику (прежде всего — относительно современные истребители МиГ-29) армия президента Башара Асада сейчас торопливо передислоцирует на российский аэродром Хмеймим. Асад знает, что эту авиабазу американцы и французы атаковать не будут?

Если подобная договоренность действительно уже состоялась или состоится — означает ли это, что сугубо военное противостояние России и США в Сирии не случится? Нет, не означает. Даже если нам не придется стрелять по штатовским ракетам, самолетам и кораблям, противодействовать им мы наверняка все равно будем. Нас нельзя будет при этом схватить за руку, но все поймут и оценят. Речь, как минимум, о настоящей головной боли американцев — российских станциях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уже давно развернутых в Сирии.

Чтобы убедиться, что это именно головная боль США, достаточно вспомнить несколько вещей. Первая — прошлогоднюю ракетную атаку ВМС Соединенных Штатов по Сирии. Если не забыли, 7 апреля 2017 года двумя штатовскими эсминцами типа «Арли Берк» была обстреляна сирийская авиабаза Шайрат. В разных странах итоги бомбардировки оцениваются по разному.

Минобороны РФ сообщило, что из 60 стартовавших с кораблей «Томагавков» до аэродрома Шайрат добрались лишь 23, судьба остальных 36 КР «неизвестна» (еще одна КР, что общепризнанно, упала в воду сразу после пуска). В Пентагоне российские сведения горячо опровергают, уверяя, будто все «Томагавки» попали именно туда, куда и были посланы. Однако весь мир видел, что уже на следующий день с Шайрата поднимались в воздух сирийские боевые самолеты. Таким образом, итоги массированного американского удара выглядят весьма скромными. Если не сказать — ничтожными.

Почему произошел такой конфуз Пентагона? Военные эксперты США (в частности, главный редактор издания Veterans Today Гордон Дафф) высказывают предположения, что в полете у большинства «Томагавков» внешним вмешательством дистанционно кем-то внезапно была отключена система ориентации.

Тут следует пояснить, что в принципе американские высокоточные крылатые ракеты RGM/UGM-109C TLAM-C Tomahawk, RGM/UGM-109E Tactical Tomahawk), RGM/UGM-109D и TLAM-D Tomahawk оснащены инерционной навигационной системой и имеют высокую степень защиты от средств РЭБ любого противника. К целям они идут автономно, самостоятельно сканируя местность радиовысотомерами, а также оптико-электронными системами и сверяя полученные данные с введенными в программы полета картами местности.

Но периодически даже у этих совершенных боевых роботов в воздухе накапливаются навигационные ошибки и возникает необходимость в периодической коррекции курса. И тогда «Томагавкам» не обойтись без «подсказки» глобальной орбитальной системы позиционирования GPS. Вот этот-то сигнал наши электронщики давно научились глушить. Как утверждают, — в частности, с помощью компактной станции активных помех «Рычаг-АВ», которая может быть установлена как на наземных объектах, так и на вертолетах типа Ми-8.

Несколько таких давно переброшены в Сирию. Как и другие наши новейшие станции РЭБ типа «Красуха-4» и «Борисоглебск-2». Есть основания полагать, что именно с помощью этих средств год назад была, по сути, сорвана американская атака Шайрата.

Мало того. Судя по всему, наши перечисленные станции РЭБ и после Шайрата продолжают свою работу. Как результат — в конце прошлого месяца, после того, как прозвучали угрозы Трампа еще раз хорошенько «вдарить по Сирии», внезапно сигнал системы GPS стал периодически подводить экипажи всех без исключения судов, кораблей и самолетов, оказавшихся в районе восточного Средиземноморья. Департаментом гражданской авиации Кипра было даже выпущено сообщение NOTAM A0356/18, в котором моряки и летчики были официально предупреждены об опасности.

Но и это не все. На днях американский канал NBC со ссылкой на анонимных официальных лиц в Пентагоне сообщил, что в последнее время военные этой страны внезапно потеряли над Сирией несколько дронов. Просто вдруг кем-то было нарушено их дистанционное управление и беспилотники рухнули на землю. Привлеченный каналом в качестве эксперта директор лаборатории радионавигации Техасского университета в Остине Тодд Хамрис высказал предположение, что у погибших дронов оказались несанкционировано отключены приемники GPS. По мнению Хамриса, блокировать эту аппаратуру «довольно легко».

Насколько сильна названная головная боль Пентагона, называемая российской РЭБ? Снова послушаем американского же эксперта, только другого. На сей раз — бывшего начальника управления РЭБ сухопутных войск США Лори Бакхут. Изданию DefenseNews она не так давно посетовала: «У нас отличная радиоэлектронная разведка, и мы можем прослушивать противника 24 часа в сутки. Но их (России) возможности по подавлению нашей радиосвязи превышают наши возможности на порядок… Против них наша система управления просто беззащитна».

Понятно, что стрелять сложнейшими «Томагавками» в таких условиях рискованно вдвойне. И это еще одно обстоятельство, которое вносит в предстоящую операцию значительную долю неопределенности. Даже если и впрямь между Москвой и Вашингтоном будет достигнута договоренность не стрелять друг по другу (впрочем, какие мы в этих условиях друзья? Скорее — наоборот).

При этом понятно, что любые прикидки шансов сторон на победу до настоящего боя стоят недорого. В сложнейшей обстановке, которая сложилась сегодня в Сирии, — тем более. Попытаться спрогнозировать можно лишь то, когда вероятнее всего состоится массированный ракетный удар?

Ключевым индикатором здесь, полагаю, может послужить время подхода к берегам Сирии ударной группы во главе с атомным авианосцем « Гарри Трумэн », которая в среду вышла из военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния. В охранении «Трумэна» ракетный крейсер «Нормандия», эсминцы УРО «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут». На переходе в Средиземное море к и без того очень внушительному соединению дополнительно примкнут эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс».

Почему это важно? Потому, что в современной истории крупные военные экспедиции без авианосцев американцы никогда не проводят. А на сегодня возле Сирии и вообще в Средиземном море у них ни одного авианосца нет.

По расчетам экспертов американского аналитического центра Stratfor «Гарри Трумэн» в восточном Средиземноморье будет не ранее, чем через неделю. Можно, конечно, предположить, что первая массированная ракетная атака уже находящимися в районе конфликта эсминцами 6-го флота ВМС США « Дональд Кук » и «Портер», французскими эсминцами Aquitaine, Languedoc и Auvergne будет начата за день-два до подхода атомного авианосца. То есть — до завершения полного развертывания всех ударных сил. Как это было, допустим, в 1990 году во время войны в Персидском заливе.

В этом случае, огромные боевые возможности авианосной группы будут использованы для наращивания масштабов огневого воздействия на Сирию. Но все равно, если следовать этой логике, раньше начала следующей недели «Томагавки» и французские новейшие крылатые ракеты MDCN (Missile de Croisière Naval) на Сирию не полетят. Потому что иначе зачем за тридевять земель гнать к Ближнему Востоку еще и «Гарри Трумэна» с крейсером и кучей эсминцев? Копаться на пепелище?

А если усилиями русских и сирийцев и пепелища не получится — лучше Трампу этого дела было и вовсе не затевать. Лично для него политические последствия будут сокрушительными и неотвратимыми. Но мир окажется спасенным.

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