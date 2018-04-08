Глава МИД Франции выразил озабоченность сведениями о применении химоружия в Сирии

"Я выражаю крайнюю озабоченность в связи с появлением информации относительно того, что [в Сирии] имело место применение особо сильнодействующего химического оружия. Я выражаю также свое возмущение этими событиями, о которых свидетельствуют видеоизображения и информация, которую передали многие организации, располагающие свидетелями на местности", — говорится в заявлении главы французского дипломатического ведомства.

В воскресенье МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском . В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.