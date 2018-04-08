Глава МИД Франции выразил озабоченность сведениями о применении химоружия в Сирии 

ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил свою озабоченность и возмущение возможным, по его мнению, применением химического оружия в Сирии.
"Я выражаю крайнюю озабоченность в связи с появлением информации относительно того, что [в Сирии] имело место применение особо сильнодействующего химического оружия. Я выражаю также свое возмущение этими событиями, о которых свидетельствуют видеоизображения и информация, которую передали многие организации, располагающие свидетелями на местности", — говорится в заявлении главы французского дипломатического ведомства.
В воскресенье МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.
В свою очередь Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил «ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями „Белые каски“. По данным Минобороны РФ, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки »Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил), и заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.