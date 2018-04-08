Ещё
В Баку экстренно сел самолет из-за столкновения с птицей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Баку экстренно сел самолет из-за столкновения с птицей 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 8 апр — РИА Новости. Самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) Airbus A320, выполнявший рейс из Баку в Нахичевань, вернулся в аэропорт вылета, так как при наборе высоты столкнулся с птицей, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании AZAL Паша Кесамански.
"Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла успешно", — сказал Кесамански.
По его словам, «воздушное судно сейчас осматривают техники».
"Пассажиры рейса вылетят в Нахичевань другим самолетом", — подчеркнул он.
РИА Новости: последние новости
В Белом доме не исключили военных действий против Сирии В Алабино пройдет тренировка парада Победы В Москве освятят куличи для российских военнослужащих в Сирии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность291
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1250
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию379
Британцы придумали способ защиты от «Новичка»131
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар659
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение