В Баку экстренно сел самолет из-за столкновения с птицей

БАКУ , 8 апр — РИА Новости . Самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) Airbus A320, выполнявший рейс из Баку в Нахичевань, вернулся в аэропорт вылета, так как при наборе высоты столкнулся с птицей, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании AZAL Паша Кесамански.

"Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла успешно", — сказал Кесамански.

По его словам, «воздушное судно сейчас осматривают техники».

"Пассажиры рейса вылетят в Нахичевань другим самолетом", — подчеркнул он.