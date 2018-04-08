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Разведывательные подразделения на Южном Урале соревновались в мастерстве маскировки при организации засады
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Разведывательные подразделения на Южном Урале соревновались в мастерстве маскировки при организации засады 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание в ходе занятий уделялось применению современного вооружения, технических и специальных средств разведки, приемов жизнеобеспечения и маскировки при организации засады.
У разведывательных подразделений танкового соединения, дислоцированного на Южном Урале, состоялась тренировка в мастерстве при организации засады.
Особенностью данных занятий явилось то, что они проходили в виде соревнований между подразделениями. Маскировку вооружения и военной техники разведчики использовали при помощи маскировочных сетей (МКТ) и подручных средств. Особое внимание в ходе занятий уделялось применению современного вооружения, технических и специальных средств разведки, приемов жизнеобеспечения и маскировки при организации засады.
Маскировка является важнейшей частью боевой деятельности разведчика. В ходе практических занятий военнослужащие получили практику использования штатных маскировочных средств и естественных маскировочных средств местности.
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