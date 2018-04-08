Тегеран назвал новым заговором против Дамаска обвинения в предполагаемой химатаке в Сирии

"Подобные голословные утверждения и обвинения со стороны американцев и ряда западных стран указывают раскрывают новый заговор против сирийского правительства и народа Сирии и [являются] предлогом для военных действий против этой страны, что, безусловно, усложнит ситуацию в Сирии и регионе", — сказал он.

В воскресенье МИД РФ назвал информационным вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.