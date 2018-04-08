Ещё
Тегеран назвал новым заговором против Дамаска обвинения в предполагаемой химатаке в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тегеран назвал новым заговором против Дамаска обвинения в предполагаемой химатаке в Сирии 

ТАСС 40 минут назад
ТАСС, 8 апреля. Власти Ирана рассматривают обвинения в адрес Дамаска о причастности к предполагаемой химической атаке в городе Дума как часть нового заговора со стороны Запада. Об этом, как передает агентство Fars, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми.
"Подобные голословные утверждения и обвинения со стороны американцев и ряда западных стран указывают раскрывают новый заговор против сирийского правительства и народа Сирии и [являются] предлогом для военных действий против этой страны, что, безусловно, усложнит ситуацию в Сирии и регионе", — сказал он.
В воскресенье МИД РФ назвал информационным вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.
В свою очередь, Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил «ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями „Белые каски“. По данным Минобороны РФ, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки »Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил — прим. ТАСС), и заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.
ТАСС: последние новости
Концерн "Алмаз-Антей" создал новый арктический вездеход для МЧС Постпред Франции про ООН: Париж участвует в работе следователей Британии по делу Скрипалей Патриарх передал пасхальные поздравления российским военным в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1109
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
Британцы придумали способ защиты от «Новичка»
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар647
Скончалась Анжелика Волчкова
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение