«Вы защищаете сон мирных граждан и даете уверенность в завтрашнем дне»

Фото www.government-nnov.ru«Вы защищаете сон мирных граждан и даете уверенность в завтрашнем дне»

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск противовоздушной обороны, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Мы часто желаем друг другу мирного неба над головой. XX век показал насколько важно это условие для нормальной жизни. В годы Великой Отечественной войны на Горький было совершено более 40 налетов немецкой авиации, сброшены тысячи бомб. Промышленный город стал одной из основных фашистских целей в тылу. Военнослужащие войск противовоздушной обороны дали мужественный отпор врагу и навсегда вписали свои имена в историю страны и региона. Мы должны беречь память об этих страницах истории.

Войска ПВО сегодня играют огромную роль в обороноспособности нашей страны. Эта работа — сплав высоких технологий с высокими личными качествами. Вы защищаете сон мирных граждан и даете уверенность в завтрашнем дне, спасибо вам за это!

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!