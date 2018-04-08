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«Вы защищаете сон мирных граждан и даете уверенность в завтрашнем дне»
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«Вы защищаете сон мирных граждан и даете уверенность в завтрашнем дне» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото www.government-nnov.ru«Вы защищаете сон мирных граждан и даете уверенность в завтрашнем дне»
Поздравление главы Нижегородской области Глеба Никитина с Днем войск противовоздушной обороны.
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск противовоздушной обороны, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы часто желаем друг другу мирного неба над головой. XX век показал насколько важно это условие для нормальной жизни. В годы Великой Отечественной войны на Горький было совершено более 40 налетов немецкой авиации, сброшены тысячи бомб. Промышленный город стал одной из основных фашистских целей в тылу. Военнослужащие войск противовоздушной обороны дали мужественный отпор врагу и навсегда вписали свои имена в историю страны и региона. Мы должны беречь память об этих страницах истории.
Войска ПВО сегодня играют огромную роль в обороноспособности нашей страны. Эта работа — сплав высоких технологий с высокими личными качествами. Вы защищаете сон мирных граждан и даете уверенность в завтрашнем дне, спасибо вам за это!
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!
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