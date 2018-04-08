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Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО подготовили тяжелую технику для борьбы с паводками в Воронежской области
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Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО подготовили тяжелую технику для борьбы с паводками в Воронежской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего к выполнению задач по снижению негативного воздействия половодья и паводков в постоянной готовности находятся около 100 военнослужащих и 16 единиц различной техники.
Подразделения инженерно-саперного батальона общевойсковой армии западного военного округа провели подготовку тяжелой инженерной техники и рекогносцировку на опасных паводковых направлениях в воронежской области.
С расчетами инженерных машин разграждения «ИМР-2», тяжелых механизированных мостов «ТММ-3м» проведены практические занятия и тренировки по ликвидации последствий сошедших селей, оказания помощи в расчистке селепропускного канала и наведения мостовых переходов в пойме реки. Также расчеты понтонно-мостового парка отработали постановку паромных переправ и наведения понтонного моста на комбинированную поверхность в речном створе.
Всего к выполнению задач по снижению негативного воздействия половодья и паводков в постоянной готовности находятся около 100 военнослужащих и 16 единиц различной техники.
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