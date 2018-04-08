Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО подготовили тяжелую технику для борьбы с паводками в Воронежской области

Всего к выполнению задач по снижению негативного воздействия половодья и паводков в постоянной готовности находятся около 100 военнослужащих и 16 единиц различной техники.

Подразделения инженерно-саперного батальона общевойсковой армии западного военного округа провели подготовку тяжелой инженерной техники и рекогносцировку на опасных паводковых направлениях в воронежской области.

С расчетами инженерных машин разграждения «ИМР-2», тяжелых механизированных мостов «ТММ-3м» проведены практические занятия и тренировки по ликвидации последствий сошедших селей, оказания помощи в расчистке селепропускного канала и наведения мостовых переходов в пойме реки. Также расчеты понтонно-мостового парка отработали постановку паромных переправ и наведения понтонного моста на комбинированную поверхность в речном створе.

Всего к выполнению задач по снижению негативного воздействия половодья и паводков в постоянной готовности находятся около 100 военнослужащих и 16 единиц различной техники.