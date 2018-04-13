Соединение управления танковой армии ЗВО, дислоцированное в Подмосковье, приведено в боевую готовность в рамках контрольной проверки 

Личный состав соединения совершает марш на штатной технике в назначенный район, где будут оборудованы пункты управления и узлы связи.
Соединение управления танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированное в Московской области, приведено в боевую готовность в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Личный состав соединения совершает марш на штатной технике в назначенный район, где будут оборудованы пункты управления и узлы связи. Специалисты отработают развёртывание цифровых средств связи и автоматизации, видеоконференцсвязи, помехозащищённой спутниковой связи, а также организуют работу коммутационного оборудования и передачу сигналов боевого управления по различным каналам связи.
Соединение управления танковой армии ЗВО привлечено к контрольной проверке в полном составе. Ранее комиссия штаба округа проверила Кантемировскую танковую дивизию (Московская обл.) и ракетную бригаду (Ивановская обл. ).