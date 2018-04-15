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Ракетчики общевойсковой армии ЗВО в ходе планового учения в Курской области нанесли групповой удар по условному противнику
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Ракетчики общевойсковой армии ЗВО в ходе планового учения в Курской области нанесли групповой удар по условному противнику 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Дивизионы совершили марш на штатной технике в район боевого предназначения с выполнением мероприятий по маскировке перемещения и светомаскировке в темное время суток.
В Курской области расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках планового командно-штабного учения были подняты по учебной тревоге.
Дивизионы совершили марш на штатной технике в район боевого предназначения с выполнением мероприятий по маскировке перемещения и светомаскировке в темное время суток. При совершении марша военнослужащие отработали задачи по отражению нападения разведывательной группы условного незаконного вооруженного формирования и преодолели условно зараженные участки местности.
По прибытию в заданный район расчеты выполнили нормативы по обустройству позиций, развертыванию оперативно-тактических комплексов, определению данных для ракетной стрельбы.
Помимо этого, были проверены навыки военнослужащих по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке габаритно-весовых макетов с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, а также отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на пусковых позициях.
После подтверждения координат цели ракетчики провели учебные (электронные) пуски ракет, нанеся групповой ракетный удар по позициям полевого аэродрома армейской авиации «противника», находящийся на удалении около 60 километров.
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