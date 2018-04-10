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Подразделения общевойсковой армии ЗВО приступили к защите почетного наименования «ударное» в ходе контрольной проверки
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Подразделения общевойсковой армии ЗВО приступили к защите почетного наименования «ударное» в ходе контрольной проверки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие сдают зачеты по тактической, инженерной, медицинской подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
Подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к защите почетного наименования «ударное» в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения на полигоне Погоново в Воронежской области.
«В ходе проверки все военнослужащие подразделений армии, в том числе и 13 «ударных», сдают зачеты по тактической, инженерной, медицинской подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин с места и в движении по неподвижным и движущимся целям. Оценка у такого подразделения должна быть на ниже чем «хорошо». К проверке привлекаются артиллерийские, мотострелковые, танковые подразделения десантно-штурмовые роты разведки объединения. Проверка завершится в конце текущей недели», — заявил заместитель командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Тимур Трубиенко.
Общевойсковая армия ЗВО занимает первое место среди объединений военного округа по числу подразделений, которым присвоено наименование «ударное».
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