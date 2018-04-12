Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО выполнили боевые стрельбы по новым нормативам

Особое внимание было уделено вопросам топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовки, ведению разведки, определению координат целей и передаче данных об условном противнике огневым расчетам.

Артиллерийские подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к выполнению боевых стрельб в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе выполнения боевых стрельб артиллерийские расчеты решали огневые задачи с новыми временными нормативами при отработке действий по смене позиций.

Особое внимание было уделено вопросам топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовки, ведению разведки, определению координат целей и передаче данных об условном противнике огневым расчетам.

Расчеты 120-мм минометов «Сани», самоходных минометов «Нона-СВК», 152-мм гаубиц «Мста-Б», «Мста-С», «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г» поразили полноразмерные цели, имитирующие бронетехнику и живую укрытую силу условного противника на дальностях от 500 м до 10 км на полигоне Погоново в Воронежской области

К выполнению боевых стрельб привлечено около 1000 военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе самоходные противотанковые ракетные комплексы «Конкурс».