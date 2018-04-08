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Раскрыты характеристики ПВО С‐500 «Прометей»
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Раскрыты характеристики ПВО С‐500 «Прометей» 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Стали известны некоторые характеристики противовоздушного и противоракетного оборонного комплекса С‐500 «Прометей». Он станет основой российской системы защиты от воздушно‐космического нападения, сообщил сайт RG.
Работа над С-500 ведется в режиме строгой секретности. Было известно, что разработка ПВО «Прометей» числится в госпрограмме вооружений до 2027 года.
С-500 станет самой дальнебойной машиной — комплекс способен пускать заряды на 100 километров и выше, то есть в ближний космос. Большинство иностранных военных спутников, отвечающих за разведку, связь, навигацию и целеуказание, действуют именно там. «Прометей» станет первой машиной, способной поразить цель в этой зоне с земли с помощью сверхдальних управляемых ракет 40Н6 с высотой поражения 200-250 километров.
Так как наземные радары в космосе работать не будут, 40Н6 имеет особую головку самонаведения. По команде оператора ракета начнет самостоятельно искать цели и автономно наводиться на них.
Также в С-500 создадут особенную архитектуру системы захвата целей. Несколько радаров радиолокационной станции будут заниматься распознаванием разных видов целей.
На сегодняшний день противовоздушную оборону Москвы, а также центрального промышленного района, обеспечивают пять укомплектованных системами ПВО С‐400 полков. Они прикрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».
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