Раскрыты характеристики ПВО С‐500 «Прометей»

Стали известны некоторые характеристики противовоздушного и противоракетного оборонного комплекса С‐500 «Прометей». Он станет основой российской системы защиты от воздушно‐космического нападения, сообщил сайт RG.

Работа над С-500 ведется в режиме строгой секретности. Было известно, что разработка ПВО «Прометей» числится в госпрограмме вооружений до 2027 года.

С-500 станет самой дальнебойной машиной — комплекс способен пускать заряды на 100 километров и выше, то есть в ближний космос. Большинство иностранных военных спутников, отвечающих за разведку, связь, навигацию и целеуказание, действуют именно там. «Прометей» станет первой машиной, способной поразить цель в этой зоне с земли с помощью сверхдальних управляемых ракет 40Н6 с высотой поражения 200-250 километров.

Так как наземные радары в космосе работать не будут, 40Н6 имеет особую головку самонаведения. По команде оператора ракета начнет самостоятельно искать цели и автономно наводиться на них.

Также в С-500 создадут особенную архитектуру системы захвата целей. Несколько радаров радиолокационной станции будут заниматься распознаванием разных видов целей.