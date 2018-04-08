Российская военная делегация оценила новые разработки казахстанских оборонщиков в Астане

Российские офицеры познакомились с технологиями производства бронированных колесных машин «Арлан» и бронетранспортеров «Барыс» с колесной формулой 6х6 и 8х8.

Российская делегация во главе с командующим войсками Центрального военного округа Александром Лапиным в ходе визита в Астану посетила оборонные предприятия «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» и « Казахстан Аселсан Инжиниринг», изучив современные образцы техники и вооружения, выпускаемые на их мощностях.

Российские офицеры познакомились с технологиями производства бронированных колесных машин «Арлан» и бронетранспортеров «Барыс» с колесной формулой 6х6 и 8х8, а также радиостанций, средств индивидуальной бронезащиты и оптических приборов.

Генерал-лейтенант Лапин высоко оценил тактико-технические характеристики продукции казахстанских оборонщиков и новейшие разработки заводчан в интересах армии союзного государства.

Визит российской делегации, которая также обсудила с руководящим составом министерства обороны Республики Казахстан вопросы региональной безопасности, состоялся в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества.