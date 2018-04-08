Ещё
Российская военная делегация оценила новые разработки казахстанских оборонщиков в Астане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская военная делегация оценила новые разработки казахстанских оборонщиков в Астане 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские офицеры познакомились с технологиями производства бронированных колесных машин «Арлан» и бронетранспортеров «Барыс» с колесной формулой 6х6 и 8х8.
Российская делегация во главе с командующим войсками Центрального военного округа Александром Лапиным в ходе визита в Астану посетила оборонные предприятия «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» и «Казахстан Аселсан Инжиниринг», изучив современные образцы техники и вооружения, выпускаемые на их мощностях.
Российские офицеры познакомились с технологиями производства бронированных колесных машин «Арлан» и бронетранспортеров «Барыс» с колесной формулой 6х6 и 8х8, а также радиостанций, средств индивидуальной бронезащиты и оптических приборов.
Генерал-лейтенант Лапин высоко оценил тактико-технические характеристики продукции казахстанских оборонщиков и новейшие разработки заводчан в интересах армии союзного государства.
Визит российской делегации, которая также обсудила с руководящим составом министерства обороны Республики Казахстан вопросы региональной безопасности, состоялся в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества.
ТК «Звезда»: последние новости
В Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь Дня войск ПВО Военнослужащие ЦВО совершенствую свою физические навыки на занятиях по боевой подготовке Моряки Черноморского флота встретили Благодатный огонь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина583
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию128
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар605
Скончалась Анжелика Волчкова2
Экипаж «Норда» не пустят в Крым149
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение