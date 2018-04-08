Опубликовано видео посадки транспортника «Мрия» в условиях сильной песчаной бури

В Сети появилось видео приземления украинского транспортного самолета Ан-225 «Мрия» в Саудовской Аравии в условиях сильнейшей песчаной бури.

При посадке, судя по видео, опубликованному на Youtube, пилотам пришлось ориентироваться исключительно на сигнальные огни — без них из-за песчаной бури взлетно-посадочной полосы видно не было. Ее очертания появились только в тот момент, когда самолет начал сильное снижение в направлении сигнальных огней.

Видео снято из кабины пилотов самолета. Команда транспортника вела общение на русском языке.

По данным «Апострофа», самолет совершал перелет с Украины Германию , а оттуда в Саудовскую Аравию. Приземление в условиях песчаной бури произошло в аэропорту Даммам.

Ан-225 спроектирован в середине 80-х годов, первый полет совершил в 1988 году. Заложено было две машины, однако в воздух поднялась всего одна, которая сейчас и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines.

В 2016 году на самолете произошло возгорание, однако после этого самолет все равно допустили до полетов.