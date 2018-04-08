Моряки Черноморского флота встретили Благодатный огонь

В рамках праздничных Пасхальных мероприятий военнослужащим в Севастополе Симферополе , Феодосии, Бахчисарае была предоставлена возможность принять участие в Божественной литургии в честь праздника.

Сегодня военнослужащие корабельных соединений и береговых частей Черноморского флота приняли участие во встрече Благодатного Огня, которая состоялась в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

В рамках праздничных Пасхальных мероприятий в Светлое Христово Воскресение военнослужащим православного вероисповедания корабельных соединений и береговых частей в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Бахчисарае была предоставлена возможность принять участие в Божественной литургии в честь праздника.

В Севастополе черноморцы приняли участие в богослужениях в гарнизонном храме Архистратига Михаила, в Свято-Владимирском соборе на Херсонесе и в Свято-Никольском храме-памятнике. Божественные литургии также прошли в корабельных и полевых храмах, находящихся на территории воинских частей Черноморского флота.