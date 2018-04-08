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Специалисты ЦВО приняли участие в Уральском форуме психологов
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Специалисты ЦВО приняли участие в Уральском форуме психологов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные психологи развернули площадку «Особенности работы психолога Центрального военного округа», где провели ознакомительную лекцию о назначении психологической службы.
В Уральском форуме психологов государственных структур и силовых ведомств, который состоялся на базе екатеринбургского Дома офицеров, приняли участие специалисты Центрального военного округа.
Военные психологи развернули площадку «Особенности работы психолога Центрального военного округа», где провели ознакомительную лекцию о назначении психологической службы, особенностях работы специалистов и мастер-классы по использованию инновационных психологических методик, ускоряющих процесс адаптации военнослужащих к условиям военной службы.
Всего за два дня работы форума в нем приняли участие более 250 специалистов психологической службы различных ведомств Уральского региона, а также из городов Санкт-Петербург, Хабаровск, Владивосток, психологи воинских частей Екатеринбургского гарнизона.
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