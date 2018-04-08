Специалисты ЦВО приняли участие в Уральском форуме психологов

Военные психологи развернули площадку «Особенности работы психолога Центрального военного округа», где провели ознакомительную лекцию о назначении психологической службы.

В Уральском форуме психологов государственных структур и силовых ведомств, который состоялся на базе екатеринбургского Дома офицеров, приняли участие специалисты Центрального военного округа.

Военные психологи развернули площадку «Особенности работы психолога Центрального военного округа», где провели ознакомительную лекцию о назначении психологической службы, особенностях работы специалистов и мастер-классы по использованию инновационных психологических методик, ускоряющих процесс адаптации военнослужащих к условиям военной службы.