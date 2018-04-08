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В Белом доме не исключили военных действий против Сирии
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В Белом доме не исключили военных действий против Сирии 

РИА Новости 56 минут назад
РИА НОВОСТИ. СОВЕТНИК БЕЛОГО ДОМА БОССЕРТ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ СИРИИ НА ФОНЕ ИНФОРМАЦИИ О ХИМАТАКЕ
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