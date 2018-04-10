Постпред Сирии при ООН: Запад скрывает поставки химоружия террористам 

Американцы, британцы и французы специально поставляют химическое оружие террористам в Сирии, чтобы потом приписать их диверсии Дамаску. Об этом, как передает ТАСС, заявил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари.
"Шесть лет назад мы предоставили в Совет Безопасности официальное письмо, — напомнил сирйиский дипломат на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в его стране. — Мы сказали, что Соединенное Королевство и Франция проводят кампанию диффамации, заявляя, что сирийское правительство применяет химическое оружие против своего народа. Тем самым появляется лазейка, позволяющая предоставить химоружие террористическим группам, а потом заявить, что это оружие использовалось правительственными силами".
О том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, ранее сообщил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном на сайте этой НПО, говорится, что при бомбардировке применялись, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек. В российском МИД это сообщение назвали информационным вбросом, а в министерстве обороны РФ заявили, что «Белые каски» известны своими фейковыми новостями.
На заседании Совбеза ООН Джаафари также обратил внимание на то, что Запад, возмущаясь предполагаемым применением химоружия, обходит молчанием ракетный удар по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс. «Эта агрессия не произошла бы, если бы американская администрация не поддерживала таким безоговорочным образом Израиль. Американская администрация фактически гарантирует ему полную безнаказанность», — сказал постпред САР.