На Северном флоте завершился чемпионат по баскетболу

Всего в чемпионате участвовало четырнадцать баскетбольных команд объединений, соединений, воинских частей и органов военного управления флота.

Сегодня в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» города Североморска завершился открытый чемпионат Северного флота по баскетболу.

Закрытие состязаний провёл командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов . Он поблагодарил участников чемпионата за хорошую игру и стремление к победе.

В борьбе за первое место боролись команды подводных сил флота «Тайфун» и «Север-Баскет». Победу одержал «Тайфун» опередив соперника на 5 очков.

Бронзовые награды завоевали баскетболисты команды объединения ВВС и ПВО «Гроза», выиграв в матче у команды штаба и управления Северного флота «Северные медведи» со счетом 89:78.

Всего в чемпионате участвовало четырнадцать баскетбольных команд объединений, соединений, воинских частей и органов военного управления флота: «Альбатрос», «Тайфун», «Сигнал», «Ураган», «Триумф», «Краб», «Северные медведи» «Факел», «Арктика», «Армата» армейского корпуса, «Север-Баскет» и «Бастион».

Всего было проведено более 20 баскетбольных матчей.

По результатам чемпионата лучшим в двух номинациях снайпер и бомбардир был признан Игорь Трофимов из команды штаба и управления Северным флотом «Северные медведи», лучшим игроком — Азамат Мухитдинов из команды «Тайфун». Во время проведения чемпионата также проводились конкурсы в которых победили Байкин Михаил «Северные медведи» как лучший игрок турнира по «трех очковым» броскам и Денис Мишутин «Армата» в конкурсе штрафных бросков.