Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО проверил ход подготовки механизированной колонны к военному параду 9 мая в Хабаровске 

Механики-водители и водители колесной техники показали высокий уровень мастерства в управлении техникой при синхронном прохождении.
Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Александр Чайко лично проверил ход подготовки механизированной колонны к военному параду войск Хабаровского гарнизона.
На аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска состоялась тренировка прохождения механизированной колонны в составе парадных расчетов. Механики-водители и водители колесной техники показали высокий уровень мастерства в управлении техникой при синхронном прохождении.
Всего в тренировке было задействовано более 100 единиц техники, в том числе и ретро образцы.
Главный парад войск ВВО состоится в Хабаровске на площади имени Ленина. Торжественным маршем по главной площади города пройдут более 1,9 тыс. военнослужащих, представляющих виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации и силовые ведомства, в которых предусмотрена военная служба. От ВВО в параде войск Хабаровского гарнизона примут участие более 1,3 тыс. военнослужащих.