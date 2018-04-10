Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО проверил ход подготовки механизированной колонны к военному параду 9 мая в Хабаровске

Механики-водители и водители колесной техники показали высокий уровень мастерства в управлении техникой при синхронном прохождении.

Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Александр Чайко лично проверил ход подготовки механизированной колонны к военному параду войск Хабаровского гарнизона.

На аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска состоялась тренировка прохождения механизированной колонны в составе парадных расчетов. Механики-водители и водители колесной техники показали высокий уровень мастерства в управлении техникой при синхронном прохождении.

Всего в тренировке было задействовано более 100 единиц техники, в том числе и ретро образцы.