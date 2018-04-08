Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО проинспектиро-вал воинские части округа на Сахалине

В ходе рабочей поездки генерал-лейтенант Александр Чайко лично проверил готовность одного из военных аэродромов Сахалинской области к приему самолетов военно-транспортной авиации ВВО.

Также в ходе поездки были проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей ВВО в островной зоне, выполнение задач по обустройству военной инфраструктуры.

Генерал-лейтенант Александр Чайко подчеркнул, что в рамках рабочего визита особое внимание было уделено проверке вопросов управления межвидовой группировкой войск (сил) на островах, а также ходу освоения новых образцов вооружения и военной техники.