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Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко проверил ход подготовки к военному параду в Хабаровске
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Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко проверил ход подготовки к военному параду в Хабаровске 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
9 мая по площади Ленина Хабаровска торжественным маршем пройдут более 1,9 тыс. военнослужащих, представляющих все виды и рода Вооруженных Сил.
Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Александр Чайко проверил ход подготовки к военному параду войск Хабаровского гарнизона, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На сегодняшний день с военнослужащими гарнизона проводятся тренировки в составе парадных расчетов.
В ходе главного военного парада войск ВВО торжественным маршем по площади Ленина Хабаровска пройдут более 1,9 тыс. военнослужащих, представляющих все виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации, а также силовые ведомства, в которых предусмотрена военная служба.
От ВВО в параде примут участие более 1,3 тыс. военнослужащих, в частности, рота барабанщиков Уссурийского суворовского военного училища, рота Почетного караула окружного учебного центра, парадные расчеты штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соединения, воинских частей морской пехоты, специального назначения, железнодорожных войск, а также парадный расчет от Дальневосточного общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.
Впервые в параде войск Хабаровского гарнизона примут участие военнослужащие-женщины, проходящие службу в медицинском отряде специального назначения ВВО.
В завершение тренировки генерал-лейтенант Александр Чайко вручил символические сладкие призы подразделениям, показавшим наилучшие результаты по строевой выучке. Торты получили парадные расчеты кадетской школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова, военнослужащие роты Почетного караула и представители движения «Юнармия».
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