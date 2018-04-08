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В Тоцком гарнизоне прошли тренировки по антитеррору
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В Тоцком гарнизоне прошли тренировки по антитеррору 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На тренировках задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.
В воинских частях Тоцкого гарнизона прошли тренировки по противодействию терроризму.
С получением сигнала от дежурной смены по тревоге были подняты подразделения антитеррора. Военнослужащие с применением стрелкового оружия и бронированной военной техники отработали действия по блокированию и уничтожению противника на контрольно-пропускном пункте, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Во время тренировки было использовано около 1 тыс. имитационных средств, в том числе холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые и тротиловые шашки.
На тренировках задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.
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