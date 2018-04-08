Озвучены характеристики системы ПВО С-500 «Прометей»

С-500 станет во всех смыслах вершиной системы ПВО-ПРО — он предназначен для работы на высотах, недоступных другим комплексам, 100 километров и выше, то есть в ближнем космосе. Там действует большинство военных спутников разных стран, отвечающих за разведку, связь, навигацию и целеуказание. Там же находятся вершины траекторий баллистических ракет — на высоте сотни километров от ракет отделяются боевые блоки и, окруженные роем ложных целей, на запредельных скоростях устремляются обратно к земле. До сих пор ближний космос оставался тихим уголком, недоступным для средств поражения. Первым охотником в этом «заповеднике» станет «Прометей».

По данным из открытых источников, комплекс получит сверхдальнюю управляемую ракету 40Н6 с высотой поражения 200-250 километров. Наземные радары в космосе помочь ракете не могут, поэтому 40Н6 имеет иную, чем у других ЗУР, систему управления. Ее принципиально новая головка самонаведения может работать как полуактивном, так и в полностью активном режиме — по команде с земли ракета переключается на самостоятельный поиск цели и, обнаружив ее, наводится автономно.

Двухступенчатая твердотопливная ракета длиной около девяти метров развивает скорость до 9 Махов и может перехватывать цели, летящие со скоростью 15,6 М. Для этого ракета маневрирует с перегрузками 25 единиц. Это далеко не предел для систем ПРО — стоящие на вооружении российские противоракеты 53Т6 выдерживают перегрузки в 200 единиц.

Боевая часть 40Н6 осколочно-фугасная, радиус действия 500 километров, вероятность поражения цели 95 процентов. В 2017 году на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу упомянул о государственных испытаниях зенитной управляемой ракеты большой дальности". С большой долей вероятности можно предположить, что речь идет о 40Н6.

Другой особенностью «Прометея» станет архитектура системы. Если в комплексах предыдущих поколений за обнаружение, захват и сопровождение всех типов целей отвечал один универсальный радар, то в С-500 применены несколько специализированных РЛС, чьи характеристики адаптированы под конкретный вид летательных аппаратов.

Условно говоря, один радар занимается самолетами и вертолетами, другой — крылатыми ракетами, третий — ракетами баллистическими, четвертый — спутниками. Аналогично радарам, каждый комплекс будет вооружен специализированными ракетами для каждого типа целей — подобный арсенал, хотя и не такой широкий, уже имеется у комплекса С-400 «Триумф».

Недавно в выпуске новостей «засветился» один из компонентов С-500 — РЛС «Енисей» помогала отслеживать цели во время показательных учений ВКС на астраханском полигоне Ашулук.