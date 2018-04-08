На Балтийском флоте идёт подготовка к военному параду в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Калининграде на плацу филиала ВУНЦ ВМФ проходят тренировки пеших парадных расчетов, участвующих в военном параде в ознаменование 73 -й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В День Победы по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут около 900 военнослужащих Балтийского флота, филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия в г. Калининграде» и около 600 представителей других силовых ведомств, среди которых курсанты Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России , Калининградского пограничного института ФСБ РФ и др.

В военном параде, посвящённом Дню Победы, примет участие около 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

Всего планом подготовки предусмотрено более 10 тренировок парадных расчетов на территории филиала, две тренировки и генеральная репетиция на площади Победы в Калининграде.