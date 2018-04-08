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На Балтийском флоте идёт подготовка к военному параду в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
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На Балтийском флоте идёт подготовка к военному параду в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Калининграде на плацу филиала ВУНЦ ВМФ проходят тренировки пеших парадных расчетов, участвующих в военном параде в ознаменование 73 -й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В День Победы по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут около 900 военнослужащих Балтийского флота, филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия в г. Калининграде» и около 600 представителей других силовых ведомств, среди которых курсанты Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, Калининградского пограничного института ФСБ РФ и др.
В военном параде, посвящённом Дню Победы, примет участие около 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.
Всего планом подготовки предусмотрено более 10 тренировок парадных расчетов на территории филиала, две тренировки и генеральная репетиция на площади Победы в Калининграде.
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