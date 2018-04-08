На Балтийском флоте готовятся к пожароопасному сезону

Всего задачи противопожарной охраны объектов Балтийского флота решают более 20 противопожарных подразделений.

Для борьбы с лесными пожарами в запретных зонах созданы сети дорог и подъезды к естественным источникам водоснабжения. Проводятся работы по очистке территорий военных городков и технических территорий баз и складов от сухой травы, кустарника и сгораемого природного мусора. На базах, складах вооружения, боеприпасов и ГСМ обустроены 50-ти метровые противопожарные полосы, примыкающие к внешнему ограждению периметров.

Продолжает обновляться парк специальной техники, предназначенной для тушения пожаров. За последние годы на Балтийский флот поступило свыше 10 единиц новых пожарных автоцистерн (АЦ-5-40) на базе автомобиля «КамАЗ». В парках боевых машин проведено техническое обслуживание и ремонт пожарных автомобилей, а также техники, приспособленной и оборудованной для тушения пожаров.

Всего задачи противопожарной охраны объектов Балтийского флота решают более 20 противопожарных подразделений.