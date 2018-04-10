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В Арктике начались учения Росгвардии
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В Арктике начались учения Росгвардии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Учения Росгвардии под руководством генерала армии Виктора Золотова стартовали в Арктике, сообщила пресс-служба ведомства.
"Десятого апреля в Мурманске под общим руководством директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова началось тактико-специальное учение подразделений Росгвардии в районах Крайнего Севера", — говорится в сообщении.
Будет проверена система управления войсками. Подразделения Росгвардии также отработают взаимодействие с территориальными органами и подразделениями МВД, ФСБ, МЧС и региональными властями.
Особое внимание уделят охране объектов "Росатомфлота". На заключительном этапе спецназ вместе с пограничниками проведет десант в экстремальных условиях и "выполнит задачи по пресечению деятельности условной террористической группы".
В учениях задействован спецназ "Витязь", СОБР "Рысь", СОБР "Терек", морские и авиационные части, вневедомственная охрана и другие подразделения.
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