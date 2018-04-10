В Арктике начались учения Росгвардии

Учения Росгвардии под руководством генерала армии Виктора Золотова стартовали в Арктике, сообщила пресс-служба ведомства.

"Десятого апреля в Мурманске под общим руководством директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова началось тактико-специальное учение подразделений Росгвардии в районах Крайнего Севера", — говорится в сообщении.

ФСБ, Будет проверена система управления войсками. Подразделения Росгвардии также отработают взаимодействие с территориальными органами и подразделениями МВД МЧС и региональными властями.

Особое внимание уделят охране объектов "Росатомфлота". На заключительном этапе спецназ вместе с пограничниками проведет десант в экстремальных условиях и "выполнит задачи по пресечению деятельности условной террористической группы".

В учениях задействован спецназ "Витязь", СОБР "Рысь", СОБР "Терек", морские и авиационные части, вневедомственная охрана и другие подразделения.