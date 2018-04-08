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Сложнейшая десантная операция успешно состоялась в районе Северного Полюса
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Сложнейшая десантная операция успешно состоялась в районе Северного Полюса 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж самолета Ил-76 военно-транспортной авиации доставил на остров Барнео около 20 тонн груза и несколько полярников.
Сложнейшая десантная операция успешно состоялась в районе Северного Полюса. Военно-транспортный самолет Ил-76 доставил на льдину первых обитателей российской научной станции «Барнео». Это дрейфующий лагерь, который каждый год на несколько недель становится научным и туристическим центром Арктики.
Первая партия 20-тонного груза для станции «Борнео» состоит из палаток, радиостанций, продуктов, бочек с авиационным керосином — топливом для вертолетов. Все это будет помогать полярникам осваиваться на новом месте.
Полет из Мурманска до точки пересечения всех меридианов занимает четыре часа. Затем первая группа десанта готовятся к прыжку. Новичков здесь нет, каждый из них уже не однократно покорял эти широты. А для Романа Деменьтьева этот десант становится юбилейным — десятым по счету.
«Мороз за бортом составляет — 60 на высоте, на приземлении отсутствует земля, и там могут быть как и разломы — «реки», так и местные жители, например Миша белый», — говорит инструктор-парашютист, спасатель экспедиции «Барне-2018» Роман Дементьев.
Но первым с борта самолета на льды уходит груз. Его сброс идет максимально быстро, и здесь все просто: меньше разлет, легче искать и собирать. При этом десантирование идет с высоты всего в 300 метров, а скорость самолета составляет 300 километров в час, что требует отличной подготовки от летчиков-транспортников.
Люди, в отличие от груза, десантируются затяжным прыжком с высоты 2,5 километра. Именно от этих восьми человек зависит первая стадия экспедиции. Сейчас их главная задача состоит в том, чтобы выбрать самую подходящую по размерам и прочности льдину для будущего полярного аэродрома.
Это уже 17-я экспедиция на станцию Борнео. И до сих пор Россия остается единственной страной, у которой есть постоянно действующая дрейфующая полярная станция в районе Северного полюса Земли.
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