Сложнейшая десантная операция успешно состоялась в районе Северного Полюса

Экипаж самолета Ил-76 военно-транспортной авиации доставил на остров Барнео около 20 тонн груза и несколько полярников.

Сложнейшая десантная операция успешно состоялась в районе Северного Полюса. Военно-транспортный самолет Ил-76 доставил на льдину первых обитателей российской научной станции «Барнео». Это дрейфующий лагерь, который каждый год на несколько недель становится научным и туристическим центром Арктики.

Первая партия 20-тонного груза для станции «Борнео» состоит из палаток, радиостанций, продуктов, бочек с авиационным керосином — топливом для вертолетов. Все это будет помогать полярникам осваиваться на новом месте.

Полет из Мурманска до точки пересечения всех меридианов занимает четыре часа. Затем первая группа десанта готовятся к прыжку. Новичков здесь нет, каждый из них уже не однократно покорял эти широты. А для Романа Деменьтьева этот десант становится юбилейным — десятым по счету.

«Мороз за бортом составляет — 60 на высоте, на приземлении отсутствует земля, и там могут быть как и разломы — «реки», так и местные жители, например Миша белый», — говорит инструктор-парашютист, спасатель экспедиции «Барне-2018» Роман Дементьев

Но первым с борта самолета на льды уходит груз. Его сброс идет максимально быстро, и здесь все просто: меньше разлет, легче искать и собирать. При этом десантирование идет с высоты всего в 300 метров, а скорость самолета составляет 300 километров в час, что требует отличной подготовки от летчиков-транспортников.

Люди, в отличие от груза, десантируются затяжным прыжком с высоты 2,5 километра. Именно от этих восьми человек зависит первая стадия экспедиции. Сейчас их главная задача состоит в том, чтобы выбрать самую подходящую по размерам и прочности льдину для будущего полярного аэродрома.