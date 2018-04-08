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Десантники в Бурятии получили в свое распоряжение ротный комплект выокоманевренных «Рысей»
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Десантники в Бурятии получили в свое распоряжение ротный комплект выокоманевренных «Рысей» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Появление таких машин на вооружении призвано повысить мобильность подразделений, действующих на удалении от основных сил десанта.
Десантно-штурмовые подразделения отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск, дислоцированной в Бурятии, для выполнения специальных задач получили ротный комплект высокоманёвренных специальных транспортных средств (СТС) «Рысь».
Перед приемом новой боевой техники десантники провели контрольный осмотр и проверили исправность специальных машин для введения их в эксплуатацию.
Появление таких машин на вооружении у десантников призвано повысить мобильность подразделений, действующих на удалении от основных сил десанта.
После введения поступивших СТС «Рысь» в эксплуатацию разведчики бригады будут применять новую высокопроходимую скоростную технику в ходе тактических и специальных занятий, проводимых по плану боевой подготовки.
Модернизированная колесная боевая техника для защиты военнослужащих от воздействия фугасов и мин различной мощности имеет противоминное бронирование. На колесных бронированных автомобилях установлен дистанционный комплекс вооружения.
Аналогичная техника, поступившая в отдельное соединение ВДВ в Бурятии, уже имеется на вооружении в нескольких десантно-штурмовых соединениях ВДВ, где военнослужащие применяли их возможности при выполнении задач в ходе учений в разных погодных и климатических условиях.
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