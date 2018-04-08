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В Армении подразделения ЮВО начали подготовку к пожароопасному периоду
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В Армении подразделения ЮВО начали подготовку к пожароопасному периоду 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На практических занятиях военнослужащие отрабатывают алгоритмы действий при возникновении очагов распространения пожаров на военных и гражданских объектах.
В воинских частях российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках подготовки к пожароопасному периоду началось формирование штатных и внештатных пожарных отрядов и групп.
С военнослужащими Гюмрийского и Ереванского гарнизонов во взаимодействии с пожарными расчетами министерства по чрезвычайным ситуациям Армении инструкторы проводят теоретические занятия по требованиям безопасности в действиях на различные не стандартные ситуации при тушении пожаров в горно-лесистых массивах.
На практических занятиях военнослужащие отрабатывают алгоритмы действий при возникновении очагов распространения пожаров на военных и гражданских объектах. В зонах дислокации войск, на полигонах «Камхуд» и «Алагяз», а также на военном аэродроме Эребуни военными инженерами военной базы ЮВО создаются заградительные и опорные минерализованные полосы.
До начала пожароопасного периода в Закавказье запланировано подготовить из числа вновь прибывшего молодого пополнения военнослужащих и постоянного состава, проходящих службу по контракту более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной специальной техники, в том числе армейской и беспилотная авиации.
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